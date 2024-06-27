Россельхознадзор: КНДР заинтересована в поставках яблок и женьшеня в РФ

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт по итогам переговоров с коллегами из Северной Кореи подтвердил возможность импорта северокорейских яблок в Россию в связи с заинтересованностью коллег в поставках, корейская сторона также готова экспортировать в Российскую Федерацию женьшень.