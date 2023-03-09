Военное обозрение

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Бахмут будут оборонять до последнего, несмотря на потери

Бахмут будут оборонять до последнего, несмотря на потери

Каждое новое утро в последнее время у меня начинается одинаково. Просматриваю сводки и сообщения военкоров с передовой.

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