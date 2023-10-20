Павел Дуров опубликовал фото с обнаженным торсом и глубокомысленной цитатой

На фотографии Дуров демонстрирует свое подтянутое тело, стоя в воде. "По мере того как наша цивилизация становится более эффективной в создании развлечений, в какой-то момент она может стать слишком развлекательной, чтобы оставаться эффективной", – подписал снимок бизнесмен.