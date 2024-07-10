Гендиректор маркетплейса «Максмарт»: «Сегодня цифровые B2B-платформы проходят три года развития за один»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля, ФедералПресс. Прошлый год показал, что российские инновационные решения, которые разрабатывают отечественные IT-компании и промышленные предприятия, продвинулись очень далеко с точки зрения достижений целей цифрового технологического суверенитета.