Отток учёных из России прекратился - Министр Фальков

Министр науки Валерий Фальков заявил об изменении в оттоке кадров из России.В России удалось повлиять на отток профессиональных кадров из страны, о чём министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил газете "Известия".
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