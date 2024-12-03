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Отток учёных из России прекратился - Министр Фальков

Отток учёных из России прекратился - Министр Фальков

Министр науки Валерий Фальков заявил об изменении в оттоке кадров из России.В России удалось повлиять на отток профессиональных кадров из страны, о чём министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил газете "Известия".

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