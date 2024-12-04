Тихий протест: экспорт нефти из России резко увеличился на фоне кризиса в ОПЕК+

Усредненный показатель поставок, взятый за четыре недели, менее изменчив, чем данные по еженедельным отгрузкам, поскольку он меньше подвержен влиянию неблагоприятных погодных условий и других кратковременных сбоев, отражая устойчивые тенденции.
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