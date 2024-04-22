В Минске состоится съезд Всебелорусского народного собрания Алиса БронскаяВ конце апреля в Минске состоится съезд Всебелорусского народного собрания, для которого в стране специально выбрали 1,2 тысячи делегатов.
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