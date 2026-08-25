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Газета.ру

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Лавров: РФ передала Ватикану доклад о противоправных действиях Киева в адрес УПЦ

Лавров: РФ передала Ватикану доклад о противоправных действиях Киева в адрес УПЦ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона передала Ватикану доклад о противоправных действиях властей Украины в отношении Украинской православной церкви (УПЦ) и ее священнослужителей.

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