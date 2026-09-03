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Пятый канал

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«Фюрер Урсула»: Лавров заявил, что курс фон дер Ляйен введет к нацизму

«Фюрер Урсула»: Лавров заявил, что курс фон дер Ляйен введет к нацизму

Председатель Европарламента Урсула фон дер Ляйен — «фюрер», которая пытается стянуть в Брюссель полномочия, не переданные Евросоюза национальными органами.

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