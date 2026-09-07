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Несекретные материалы

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Альтернатива - внимание! - для Германии, а не для России

Надежды некоторых в России на приход правых сил ко власти в странах Европы как на путь к нормализации отношений вызывает удивление.

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Профиль пользователя Алексей Горшков
Алексей Горшковизменено

Мне странно, что поддержка Трампом АдГ кого-то удивляет: Трамп ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО борется с нынешней правящей верхушкой Европы, и ЧЕМ ИМ ХУЖЕ - ТЕМ ЕМУ ЛУЧШЕ !!! Вот что мне СОВЕРШЕННО НЕ СТРАННО - ТО, ЧТО В ЭТОМ НАШИ С НИМ ИНТЕРЕСЫ СОВПАДАЮТ !!! Исходя из принципа наименьшего зла, АдГ ВПОЛНЕ нас утраивает - она, конечно, не пророссийская, но ВСЯКО ЛУЧШЕ разновсяческих Мерцев, Урсул, Анн-лен и даже Меркель!

Профиль пользователя Надежда
Надежда

Неважно, в евроопе должны быть разброд и шатание и чем дольше они там будут друг друга жрать, тем больше времени будет у России, чтобы подготовиться к нападению западных русофобов!

Профиль пользователя Юрий Астахов
Юрий Астахов

Собака безопасна, пока на цепи. Даже дрессированная опасна даже в варианте домашних шавок прибалтийских вымиратов. А уж эта лживая шобла Европы даже в наморднике тявкает. Гарантия - хорошая дубина. Лучше, если опробованная

Профиль пользователя Галина Чужая
Галина Чужаяизменено

Во-первых, то, что АДГ пришла к власти не означает, что Мерц заплачет и уйдёт.  Ещё предстоят выборы в других землях. А во-вторых, не будем забывать, что именно Германия и стояла  во главе создания ЕС (Четвертого рейха на самом деле). Так что НИЧЕГО!!! не изменится. Политика в отношении России не изменится от слова совсем - им просто Брюссель не позволит.