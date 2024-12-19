В Ульяновской области полицейские задержали нетрезвого лихача

«Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Павловский» Ульяновской области заметили автомобиль, водитель которого нарушал Правила дорожного движения.
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