Производители гробов и крестов сообщили о повышении цен

ГГлагоLБизнес и финансыПроизводители гробов и крестов сообщили о повышении ценПредставители отрасли сообщили, что столь сильный рост цен отмечен впервые за десять лет.фото: pixabay.Вернуться к статье4НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей Андреевичвсе хотят нажиться на горе, уродыСветлана Снегинану обрадовали, блин...Елена МамоноваСкоро на похороны придётся собирать чуть ли не с начала жизниIgorВозмущённые, вы на свою продукцию или услуги цены и расценки не подняли? Парикмахеры,строители,коммунальщики,фермеры,торгаши и проч.Комментировать
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