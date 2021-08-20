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Производители гробов и крестов сообщили о повышении цен

Производители гробов и крестов сообщили о повышении цен

Представители отрасли сообщили, что столь сильный рост цен отмечен впервые за десять лет.фото: pixabay.

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Алексей Андреевич
все хотят нажиться на горе, уроды
Светлана Снегина
ну обрадовали, блин...
Елена Мамонова
Скоро на похороны придётся собирать чуть ли не с начала жизни
Igor
Возмущённые, вы на свою продукцию или услуги цены и расценки не подняли? Парикмахеры,строители,коммунальщики,фермеры,торгаши и проч.

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