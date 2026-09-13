Момент столкновения автомобиля с мотоциклом в Москве попал на видео

Легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом на юго-востоке Москвы. Об этом 13 сентября сообщили департаменте транспорта российской столицы.
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