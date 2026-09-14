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The Eurasia Daily news agency

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Named the highest-grossing actor in the history of world cinema

Named the highest-grossing actor in the history of world cinema

British actor Tom Holland, who is best known for playing Peter Parker in the " Spider-Man" franchise from Marvel, became the highest-grossing actor in the history of cinema.

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