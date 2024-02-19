Будапешт не будет ветировать 13-й пакет антироссийских санкций

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на брифинге в понедельник, 19 февраля, заявил, что Будапешт не будет препятствовать принятию Евросоюзом 13 пакета санкций против России, потому что из него были убраны все пункты, угрожающие интересам его страны, – сообщают СМИ.