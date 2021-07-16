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«Барса» и «Атлетико» по-прежнему обсуждают обмен Гризманна на Сауля. Договоренности пока нет

«Барселона» и «Атлетико» могут совершить обмен. Из каталонского клуба может уйти форвард Антуан Гризманн, в обратном направлении в таком случае проследует хавбек Сауль Ньигес.

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