Нигерия: Должностные лица района местного самоуправления Сардауна (LGA), штат Тараба, объявили 16 сентября о введении 24-часового комендантского часа в Мбамнге, Мбаре и Героджи после того, как на прошлой неделе в межобщинных столкновениях между пастухами и фермерами были убиты пять человек.