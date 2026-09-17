Нигерия: Должностные лица района местного самоуправления Сардауна (LGA), штат Тараба, объявили 16 сентября о введении 24-часового комендантского часа в Мбамнге, Мбаре и Героджи после того, как на прошлой неделе в межобщинных столкновениях между пастухами и фермерами были убиты пять человек.
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