Дайджест дня: рейтинг RuNCAP, новая Toyota RAV4 и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Работы над перезапуском российского национального рейтинга безопасности автомобилей RuNCAP (Russian New Car Assessment Program) будут активизированы после перерыва, вызванного эпидемией COVID-19 и изменений состава российского авторынка в 2022—2024 годах.