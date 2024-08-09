Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Фсёпрапала - шишнаццать

Фсёпрапала - шишнаццать

Информационная гигиена - это красиво, но недостижимо. Потому что я не знаю еще такой страны, где была бы такая свобода информации, как у нас.

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Комментарии
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Владимир
Хватит уже пи...деть. Задолбали!
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7 час.
ВА
Владимир Акулов
Если  *диванный  эксперт*  летит  в  самолете  в  качестве  пассажира  ...*Диван*  ,  конечно  , не  может  указывать  пилотам  ,  как  управлять  самолетом...  *Диван*  не  учился  на  летчика  ...Но  если  -  не  на  ночь  будет  сказано  ! - самолет  грохнулся  на  землю,  перевернулся  вверх  шасси ,  загорелся  ...И... *тупой  эксперт*  уцелел ...Он  ,  не  дожидаясь  расследования  ,  имеет  право  эмоционально  оценить  этот  говняный  полет  !  Хоть  и  не  учился  на  летчика  ,  может  сказать  *говно полет  * .
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5 час.
ч
чвсатпкьл
(Потому что я не знаю еще такой страны, где была бы такая свобода информации, как у нас) что это за клоунская цирковая панихида о разнузданной свободе от всё пропальщиков? Одинаковая закономерность таких статьишек заключается в том что все они преподносятся без подписи от неизвестных авторов навроде как анонимка. Про свободу слова особливо разнузданную которая вызывает странные ассоциации даже в оплоте этой свободы интернете. Блокируют не вот эти подобные ущербные статейки, а то что имеет много миллионную аудиторию, да ещё подряд невзирая на то что 90% заблокированного не имеет ничего общего с пропагандистскими политическими вопросами. Но при этом никто не берёт на себя ответственность за эту блокировку и начинают врать и изворачиваться, мол дескать власть здесь как бы не причём. А виновато устаревшее серверное оборудование которое давно не обслуживается. Но при этом всё это серверное оборудование давно арестовано судами как обеспечительная мера для исполнения штрафных санкций наложенных за нарушение российского законодательства.🤣😂
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1 час.

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