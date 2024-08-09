Фсёпрапала - шишнаццать

Если *диванный эксперт* летит в самолете в качестве пассажира ...*Диван* , конечно , не может указывать пилотам , как управлять самолетом... *Диван* не учился на летчика ...Но если - не на ночь будет сказано ! - самолет грохнулся на землю, перевернулся вверх шасси , загорелся ...И... *тупой эксперт* уцелел ...Он , не дожидаясь расследования , имеет право эмоционально оценить этот говняный полет ! Хоть и не учился на летчика , может сказать *говно полет * .

ч

чвсатпкьл

(Потому что я не знаю еще такой страны, где была бы такая свобода информации, как у нас) что это за клоунская цирковая панихида о разнузданной свободе от всё пропальщиков? Одинаковая закономерность таких статьишек заключается в том что все они преподносятся без подписи от неизвестных авторов навроде как анонимка. Про свободу слова особливо разнузданную которая вызывает странные ассоциации даже в оплоте этой свободы интернете. Блокируют не вот эти подобные ущербные статейки, а то что имеет много миллионную аудиторию, да ещё подряд невзирая на то что 90% заблокированного не имеет ничего общего с пропагандистскими политическими вопросами. Но при этом никто не берёт на себя ответственность за эту блокировку и начинают врать и изворачиваться, мол дескать власть здесь как бы не причём. А виновато устаревшее серверное оборудование которое давно не обслуживается. Но при этом всё это серверное оборудование давно арестовано судами как обеспечительная мера для исполнения штрафных санкций наложенных за нарушение российского законодательства.🤣😂