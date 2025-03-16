В МВД раскрыли подробности о получивших «золотые визы» в РФ иностранцах

Наибольшее количество видов на жительство иностранным инвесторам получили граждане Турции — 3. Об этом рассказали «Известиям» 17 марта в управлении по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ (УОС) МВД.
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