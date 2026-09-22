Россия перешла от слов к действиям по теневому флоту

Спустя более двух с половиной месяцев после того, как ВМС Великобритании захватили в Ла-Манше танкер с российской нефтью, в экспорте российского сырья произошли заметные.
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