Петербург пошел по стопам Ленобласти. 🔹В городе также создают мобильные огневые группы. . для охраны промпредприятий и стратегических объектов.
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Петербург пошел по стопам Ленобласти. 🔹В городе также создают мобильные огневые группы. . для охраны промпредприятий и стратегических объектов.