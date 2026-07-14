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В Госдуме призвали Литву не "ползти" к Третьей мировой

В Госдуме призвали Литву не "ползти" к Третьей мировой

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Россия не будет мириться с размещением ядерного оружия у своих границ. Об этом 14 июля в беседе с НСН заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя инициативу властей Литвы.

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