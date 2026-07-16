Xiaomi «похоронила» Xiaomi 12 и другие хиты: телефоны остались без обновлений

Корпорация Xiaomi пополнила список устройств с пометкой EOL (End of Life - «Конец жизни»).Как сообщает издание BGR, в июле без обновлений остались популярные смартфоны и планшеты: Xiaomi 12, 12 Pro, 12S Ultra, Poco X5 5G, Poco X5 Pro 5G, Redmi Note 12T Pro, Redmi K60E, Redmi 10 5G, а также планшеты Pad 6 и Pad 6 Pro.