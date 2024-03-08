Поздравление от Юрия Моисеева с 8 марта

Дорогие калужанки! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта! Мы восхищаемся вашей удивительной силой духа, талантом и умением сочетать в себе нежность и твердость, любовь и заботу, мудрость и красоту.
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