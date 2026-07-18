Мэр Москвы: столицу РФ за неделю пытались атаковать почти две тысячи дронов ВСУ Столицу РФ за неделю пытались атаковать почти две тысячи дронов ВСУ.
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Мэр Москвы: столицу РФ за неделю пытались атаковать почти две тысячи дронов ВСУ Столицу РФ за неделю пытались атаковать почти две тысячи дронов ВСУ.
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