За коммерческие путёвки в «Артек» вернут деньги

Деньги, потраченные семьями на приобретение коммерческих путевок в Международный детский центр «Артек», будут возвращены, пишет"Российская газета" с ссылкой на Министерство просвещения РФ Напомним, 22 июня из соображений безопасности было принято решение о закрытии летних лагерей в Крыму, в том числе и «Артека».