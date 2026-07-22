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Крымская газета

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За коммерческие путёвки в «Артек» вернут деньги

За коммерческие путёвки в «Артек» вернут деньги

Деньги, потраченные семьями на приобретение коммерческих путевок в Международный детский центр «Артек», будут возвращены, пишет"Российская газета" с ссылкой на Министерство просвещения РФ Напомним, 22 июня из соображений безопасности было принято решение о закрытии летних лагерей в Крыму, в том числе и «Артека».

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