За коммерческие путёвки в «Артек» вернут деньги

Деньги, потраченные семьями на приобретение коммерческих путевок в Международный детский центр «Артек», будут возвращены, пишет"Российская газета" с ссылкой на Министерство просвещения РФ Напомним, 22 июня из соображений безопасности было принято решение о закрытии летних лагерей в Крыму, в том числе и «Артека».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии