Стартовало паромное сообщение между Санкт-Петербургом и Калининградом

АТОР сообщает, что паромное сообщение между Санкт-Петербургом и Калининградом стартовало 16 января. Рейсы осуществляет паром «Антей», который включен в Книгу рекордов Гиннесса — он считается крупнейшим судном в своем классе.
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