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Русская весна

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Иран пригрозил ударами по объектам Великобритании

Иран пригрозил ударами по объектам Великобритании

Иран пригрозил ударами по объектам Великобритании. По утверждению КСИР, американские стратегические бомбардировщики B-1, участвовавшие в ударах по Ирану, вылетали с авиабазы RAF Fairford в Великобритании.

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