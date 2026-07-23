Иран пригрозил ударами по объектам Великобритании. По утверждению КСИР, американские стратегические бомбардировщики B-1, участвовавшие в ударах по Ирану, вылетали с авиабазы RAF Fairford в Великобритании.
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