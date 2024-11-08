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В России нет традиции укутывать женщин в темное с ног до головы. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев

В России нет традиции укутывать женщин в темное с ног до головы. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев

6 ноября в Совфеде открылась выставка «Традиционные женские образы в России». По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это не просто предметы одежды, а произведения народного искусства.

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Комментарии
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Нина Ясонова
Рамиль, если Вы татарин, то откройте страничку истории  одежды наших мусульманских женщин- татарок нашей Республики Татарстан (ТАССР), начиная даже с XVIII-XIX в.в., никогда наши женщины на себя не надевали &quot;обмоташки&quot; чёрного цвета в виде хиджабов и никабов. Головные уборы были расписные, обшитые мехами, повседневный головной убор некоторых замужних, в основном пожилых женщин был прямоугольный платок, два конца которого был связан на затылке (в виде фаты) белого цвета с орнаментом, или цветные, невесты завязывали платки в виде чалмы или в виде платка &quot;Шейла&quot;, на празднование на данный платок одевалась чаплашка- тюбетейка, наряды были яркие, желетки расписные, платья носили красивые- яркие подол кружевной по колено, или чуть ниже колен, так как обязательно должны были видны национальные расписные национальные сапожки... А сейчас в центре города пооткрывали бутики с Турецкой и Арабской национальной одеждой, вот некоторые женщины не знаю это у них как-то вошло в моду, или придерживаются религиозным канонам, стали закутывать себя с ног до головы и с головы до пяток в тряпьё, это уж в лучшем случае, а есть экземпляры, которые на себя одевают чёрного цвета хиджабы, в летний период смотришь на них и диву даёшься, одета в хиджаб, на оголённых ступнях шлёпанцы или открытые летние босоножки, виден педикюр, на всю физиономию одеты солнцезащитные очки... Как обезьяны просто-напросто копируют наряды Арабских стран и не более того, себя обматывают в эти одеяния, своих деток- девочек... Даже больше и не хочется об этом говорить и мусолить одно и то же...
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4 час.
Александр
А где такая традиция,автор?
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4 час.
Леонид Руси
Да, смотрятся они ужасно в чёрных балахонах... И их участи точно не позавидуешь... как буд-то их прокляли и одели в робу...
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3 час.

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