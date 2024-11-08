6 ноября в Совфеде открылась выставка «Традиционные женские образы в России». По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это не просто предметы одежды, а произведения народного искусства.
В России нет традиции укутывать женщин в темное с ног до головы. Об этом заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Нина Ясонова
Рамиль, если Вы татарин, то откройте страничку истории одежды наших мусульманских женщин- татарок нашей Республики Татарстан (ТАССР), начиная даже с XVIII-XIX в.в., никогда наши женщины на себя не надевали "обмоташки" чёрного цвета в виде хиджабов и никабов. Головные уборы были расписные, обшитые мехами, повседневный головной убор некоторых замужних, в основном пожилых женщин был прямоугольный платок, два конца которого был связан на затылке (в виде фаты) белого цвета с орнаментом, или цветные, невесты завязывали платки в виде чалмы или в виде платка "Шейла", на празднование на данный платок одевалась чаплашка- тюбетейка, наряды были яркие, желетки расписные, платья носили красивые- яркие подол кружевной по колено, или чуть ниже колен, так как обязательно должны были видны национальные расписные национальные сапожки... А сейчас в центре города пооткрывали бутики с Турецкой и Арабской национальной одеждой, вот некоторые женщины не знаю это у них как-то вошло в моду, или придерживаются религиозным канонам, стали закутывать себя с ног до головы и с головы до пяток в тряпьё, это уж в лучшем случае, а есть экземпляры, которые на себя одевают чёрного цвета хиджабы, в летний период смотришь на них и диву даёшься, одета в хиджаб, на оголённых ступнях шлёпанцы или открытые летние босоножки, виден педикюр, на всю физиономию одеты солнцезащитные очки... Как обезьяны просто-напросто копируют наряды Арабских стран и не более того, себя обматывают в эти одеяния, своих деток- девочек... Даже больше и не хочется об этом говорить и мусолить одно и то же...
Ответить
4 час.
Александр
А где такая традиция,автор?
Ответить
4 час.
Леонид Руси
Да, смотрятся они ужасно в чёрных балахонах... И их участи точно не позавидуешь... как буд-то их прокляли и одели в робу...
Ответить
3 час.
Свежие комментарии