"Нарушил – выселение": В Госдуме появилось новое предложение по мигрантам

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Комментарии
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Ирина_ К_
Так вы предлагаете выслать ВСЕХ! В том числе и тех кто бежал от резни. Моя родня бежали чуть ли не в чём мать родила.
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2 час.
Жук Добрый
Вы адекватная, Ирина? Русский язык понимаете? Или переводчик нужен? Ваша родня нелегалы? Незаконно получили гражданство? Если нет, то зачем акцентировать? Мне какая разница кто и в чем бежал? Бегут по разным причинам, кто то и от правосудия бежит в том числе. Преступники то бишь. Надеюсь у вас все в порядке )
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3 мин.
Жук Добрый
И прошу указать, где я предлагаю выслать ВСЕХ! Или опять переводчик нужен?
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1 мин.

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