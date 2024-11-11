коллаж Царьграда В Госдуме появилось новое предложение по мигрантам. Взяться хотят за их жильё.
"Нарушил – выселение": В Госдуме появилось новое предложение по мигрантам
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ирина_ К_
Так вы предлагаете выслать ВСЕХ! В том числе и тех кто бежал от резни. Моя родня бежали чуть ли не в чём мать родила.
Ответить
2 час.
Жук Добрый
Вы адекватная, Ирина? Русский язык понимаете? Или переводчик нужен? Ваша родня нелегалы? Незаконно получили гражданство? Если нет, то зачем акцентировать? Мне какая разница кто и в чем бежал? Бегут по разным причинам, кто то и от правосудия бежит в том числе. Преступники то бишь. Надеюсь у вас все в порядке )
Ответить
3 мин.
Жук Добрый
И прошу указать, где я предлагаю выслать ВСЕХ! Или опять переводчик нужен?
Ответить
1 мин.
Свежие комментарии