"Нарушил – выселение": В Госдуме появилось новое предложение по мигрантам

Так вы предлагаете выслать ВСЕХ! В том числе и тех кто бежал от резни. Моя родня бежали чуть ли не в чём мать родила.

Жук Добрый

Вы адекватная, Ирина? Русский язык понимаете? Или переводчик нужен? Ваша родня нелегалы? Незаконно получили гражданство? Если нет, то зачем акцентировать? Мне какая разница кто и в чем бежал? Бегут по разным причинам, кто то и от правосудия бежит в том числе. Преступники то бишь. Надеюсь у вас все в порядке )