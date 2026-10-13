В Петербурге выявили 25,9 тысячи случаев ОРВИ и гриппа за неделю

За 41-ю неделю в Петербурге зафиксировали свыше 25,9 тысячи случаев ОРВИ и гриппа, в Ленинградской области — более 12,7 тысячи.
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