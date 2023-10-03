Вашингтон выведен из себя превосходством российских стратегических сил сдерживания

В США – форменный переполох, выплеснувшийся даже в СМИ. Рупор правящей Демпартии и одновременно «глубинного государства» The New York Times напугал американцев активностью России на Новой Земле, что, по мнению газеты, свидетельствует о подготовке испытания ядерной крылатой ракеты «Буревестник».
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