Вашингтон выведен из себя превосходством российских стратегических сил сдерживания

В США – форменный переполох, выплеснувшийся даже в СМИ. Рупор правящей Демпартии и одновременно «глубинного государства» The New York Times напугал американцев активностью России на Новой Земле, что, по мнению газеты, свидетельствует о подготовке испытания ядерной крылатой ракеты «Буревестник».