В ЦБТ предложили допускать мигрантов к экзаменам по биометрии

Центр биометрических технологий (ЦБТ) предложил использовать идентификацию мигрантов по биометрии при сдаче экзаменов, сообщил «Известиям» гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.
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