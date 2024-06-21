Какая погода будет на выходных в Алтайском крае и где будет "жарить" под 40 градусов?

В регионе из-за аномальной жары действует штормовое предупреждение Жителей Алтайского края в ближайшие выходные ожидает аномальная жара: воздух по всему региону прогреется до +30 градусов, а местами солнце будет палить еще сильнее.
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