Военный эксперт рассказал о характеристиках ракет «Циркон», применённых при атаке на Киев

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в интервью «Ленте.ру» подробно рассказал о характеристиках гиперзвуковых ракет «Циркон», которые были применены в недавней атаке на украинскую столицу.
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