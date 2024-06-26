Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж вылетел в столицу Австралии после освобождения

Ассанж выходит из зала суда после процессаАвстралийский интернет-журналист и телеведущий Джулиан Ассанж, основатель некоммерческой организации и сайта Wikileaks, известных на весь мир разоблачениями темных делишек и преступлений спецслужб и армии США, вышел на свободу из британской тюрьмы максимально строгого режима Белмарш утром 24 июня.