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Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж вылетел в столицу Австралии после освобождения

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж вылетел в столицу Австралии после освобождения

Ассанж выходит из зала суда после процессаАвстралийский интернет-журналист и телеведущий Джулиан Ассанж, основатель некоммерческой организации и сайта Wikileaks, известных на весь мир разоблачениями темных делишек и преступлений спецслужб и армии США, вышел на свободу из британской тюрьмы максимально строгого режима Белмарш утром 24 июня.

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