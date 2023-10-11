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Аргументы и Факты

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Новый мост свяжет Пресненскую набережную и набережную Тараса Шевченко

Новый мост свяжет Пресненскую набережную и набережную Тараса Шевченко

Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительство нового 300-метрового моста позволит соединить Пресненскую набережную и набережную Тараса Шевченко.

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