Новый мост свяжет Пресненскую набережную и набережную Тараса Шевченко

Заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что строительство нового 300-метрового моста позволит соединить Пресненскую набережную и набережную Тараса Шевченко.
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