Щербаков: многоквартирный жилой дом построят в районе Северный

Согласован проект жилого дома в районе Северный по адресу: ул. 9-я Северная линия, владение 3. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.