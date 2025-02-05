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Щербаков: многоквартирный жилой дом построят в районе Северный

Щербаков: многоквартирный жилой дом построят в районе Северный

Согласован проект жилого дома в районе Северный по адресу: ул. 9-я Северная линия, владение 3. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

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