В Пермском крае полицейские и общественники стали донорами

Сотрудники отдела МВД России «Чусовской» и представители Общественного совета при территориальном отделе внутренних дел приняли участие в традиционном мероприятии «День донора», проходившем на территории городского округа.
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