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Сербов заставили выбирать между Россией и Западом

Сербов заставили выбирать между Россией и Западом

Сербов заставили выбирать между Россией и Западом AlexCoderСербов заставили выбирать между Россией и Западом AlexCoder Белград поставили перед дилеммой Европейский союз, Германия и Франция требуют от Сербии выбрать себе место в политической орбите России, заявил сербский лидер Александр Вучич.

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