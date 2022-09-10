Сербов заставили выбирать между Россией и Западом AlexCoderСербов заставили выбирать между Россией и Западом AlexCoder Белград поставили перед дилеммой Европейский союз, Германия и Франция требуют от Сербии выбрать себе место в политической орбите России, заявил сербский лидер Александр Вучич.