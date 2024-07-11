Генсек НАТО впервые официально анонсировал удары западными ракетами вглубь России

ВАШИНГТОН, 11 июля, ФедералПресс. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет право использовать западные дальнобойные ракеты для ударов по территории России.
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