Сенатор Пушков назвал нового премьера Словакии Фицо брешью в политике США по РФ

В "тылу" у США начали появляться политические лидеры, несогласные с их подходом к России и Украине, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
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