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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Алонсо: «Нужно выплатить мне часть бонуса Стеллы за титул «Макларена»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сообщил, что рад за руководителя «Макларена» Андреа Стеллу, с которым работал в «Феррари».

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