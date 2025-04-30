Три крупных города России приостановили авиасообщение для обеспечения безопасности

Аэропорты Нижнего Новгорода, Иваново и Ярославля временно остановили авиасообщение. Представитель Росавиации Артем Кореняко пояснил, что ограничения направлены на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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