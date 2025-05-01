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Царьград

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"Мы победим, но не нокаутом": Бородай признал неудобную правду. Государственность Украины не будет уничтожена

"Мы победим, но не нокаутом": Бородай признал неудобную правду. Государственность Украины не будет уничтожена

Александр Бородай признал неудобную правду. По его мнению, если переговоры окажутся успешными и сделка будет заключена, государственность Украины в результате СВО не будет уничтожена: "Мы победим, но не нокаутом".

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