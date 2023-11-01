США и Израиль обсуждают будущее сектора Газа — Bloomberg

США и Израиль обсуждают будущее сектора Газа в случае победы над ХАМАС, пишет Bloomberg. В частности, рассматриваются варианты с вводом иностранных миротворцев (американских, британских и французских), установлением над Газой контроля ООН или ряда стран региона, в том числе арабских, при поддержке войск США, Великобритании, Германии и Франции.