В Калуге 28 августа наблюдали Осетровую Луну

В 2026 году пик августовского полнолуния, названного Осетровой Луной, совпал с частным лунным затмением, когда тень Земли закрыла 93% лунного диска.
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