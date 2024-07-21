Украинский план Джонсона для Трампа. Главное на Украине на утро 21 июля

© X / Boris JohnsonСегодня 3,1K прочитали Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил кандидату в президенты США Дональду Трампу план по Украине Свой "мирный план" для Трампа Джонсон изложил в авторской колонке для Daily Mail.
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