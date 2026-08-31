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Татар-информ

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Семеро бугульминцев отправились на сборы в мобильные огневые группы

Семеро бугульминцев отправились на сборы в мобильные огневые группы

Фото предоставлено Светланой Андреевой В Бугульме сегодня утром состоялась торжественная отправка жителей района для прохождения военной службы в зоне специальной военной операции и участия в мобильных огневых группах по охране критически важных объектов.

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